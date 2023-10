Notícias Governo federal exonera o secretário de Esporte Amador um mês após a liberação pela secretaria que ele comandava de R$ 73 milhões para construção de estádios principalmente no Maranhão

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2023

Exonerado, Thiago Milhim era secretário de pasta responsável por "Arena Fufuca" - (Foto: LinkedIn)

O governo federal exonerou Thiago Milhim, que até então comandava a subpasta sobre Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, no Ministério dos Esportes. Nomeado ainda na gestão da ex-ministra Ana Moser, Milhim é ligado ao Podemos, sigla que não faz parte da base do presidente Lula (PT) no Congresso, mas havia indicado o secretário demitido para o posto.

A cadeira do secretário agora será ocupada por Paulo Henrique Perna Cordeiro, que até 1º de junho deste ano estava lotado no gabinete do deputado federal Rubens Pereira Júnior (PT-MA). Perna Cordeiro também já ocupou cargos nos gabinetes de Dr. Gonçalo (Republicanos-MA), atualmente sem mandato na Casa, e de Márcio Jerry (PCdoB-MA). Desde setembro, o Republicanos compõe a base do governo.

“Arena Fufuca”

O nome de Milhim entrou na mira do ministro André Fufuca (PP) logo após ele assumir a pasta dos Esportes. A demissão dele ocorre exatamente um mês depois que foi revelada a liberação de R$ 73 milhões para construções de estádios em municípios — verbas cuja responsabilidade estava sob a alçada do secretário.

As verbas eram direcionadas principalmente para cidades do Maranhão, estado de Fufuca —uma fatia de R$ 11 milhões. Redutos de parlamentares do Podemos também foram consideradas para a liberação de verbas.

O Ministério do Esporte assinou, por exemplo, convênio de R$ 4,7 milhões para a construção de uma arena de futebol em Peritoró, cidade do Maranhão com 23 mil habitantes e a 200 quilômetros da capital São Luís. A verba foi desbloqueada às vésperas da posse de André Fufuca (PP) na pasta.

Fufuca foi o parlamentar mais votado no município, que é gerido pelo prefeito Dr. Júnior (PP). No dia da posse do progressista, os dois aparecem juntos em vídeo. “Irmanados para avançar em algumas questões essenciais, como é o caso do Estádio de Peritoró”, disse Fufuca.

Ainda na área dos esportes, Milhim já tinha ocupado também a secretaria estadual sobre o tema de São Paulo, no governo Rodrigo Garcia (PSDB). Foi para o estado que foi liberado o maior valor, de R$ 1,4 milhão, para a reforma de um complexo esportivo em Ferraz de Vasconcelos, onde quem está à frente da cidade é Priscila Gambale, irmã do deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos-SP), que sucedeu Milhim na presidência estadual do Podemos neste ano.

