Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2022

O programa atenderá, em fevereiro, 18,05 milhões de famílias, que receberão um benefício mínimo de R$ 400 cada Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O programa atenderá, em fevereiro, 18,05 milhões de famílias, que receberão um benefício mínimo de R$ 400 cada. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Ministério da Cidadania informou nesta quinta-feira (10) que 556,54 mil novas famílias foram incluídas no programa Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família.

Segundo a pasta, com essa inclusão o governo “mantém a fila do programa zerada”. O programa atenderá, em fevereiro, 18,05 milhões de famílias, que receberão um benefício mínimo de R$ 400 cada. Ao todo, serão pagos mais de R$ 7,3 bilhões. Em janeiro, o governo pagou o benefício a 17,5 milhões de famílias, totalizando R$ 7,1 bilhões.

Ao entrar no programa, as famílias recebem, pelos Correios, duas cartas encaminhadas pela Caixa: a primeira com orientações gerais sobre o Auxílio Brasil e a segunda com o cartão para movimentação bancária do benefício. Com ele, a pessoa pode fazer saques parciais ou no valor integral do benefício.

Até que essas novas famílias recebam o cartão do programa, o benefício poderá ser movimentado pelo Caixa TEM – mesmo aplicativo usado para recebimento do Auxílio Emergencial. Não é necessário ir às agências da Caixa.

Para saber em que dia o benefício estará disponível para saque ou crédito em conta bancária, a família deve observar o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do programa.

