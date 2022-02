Agro Exportações do agronegócio gaúcho batem recorde e ultrapassam 15 bilhões de dólares em 2021

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A China manteve a liderança entre os principais destinos das exportações do agronegócio gaúcho Foto: Divulgação A China manteve a liderança entre os principais destinos das exportações do agronegócio gaúcho. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Impulsionadas pelas vendas de soja no quarto trimestre de 2021, que registraram um crescimento de 549,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, as exportações do agronegócio gaúcho totalizaram US$ 15,3 bilhões, uma alta de 52,4% na comparação com 2020.

O valor é o maior já registrado desde o início da série histórica, em 1997, e representa um aumento de US$ 5,3 bilhões em termos absolutos em relação a 2020.

Dos cinco principais setores exportadores do agronegócio do Rio Grande do Sul, o complexo soja (US$ 7,8 bilhões; +104,6%) foi o mais representativo tanto em números absolutos quanto em alta percentual. Os setores de carnes (US$ 2,3 bilhões; +17,3%), produtos florestais (US$ 1,5 bilhão; +53,1%) e cereais, farinhas e preparações (US$ 697,9 milhões; +4,5%) também apresentaram alta, enquanto o fumo (US$ 1,2 bilhão; -8,9%) foi o único a registrar queda nas vendas em 2021.

Os dados fazem parte do boletim Indicadores do Agronegócio do RS, divulgado nesta quinta-feira (10). O levantamento foi elaborado pelos pesquisadores Sérgio Leusin Júnior e Rodrigo Feix, do Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

“O ano de 2021 ficou marcado pelo restabelecimento dos níveis de produtividade das safras de verão no Estado, que foram profundamente abalados pela estiagem em 2020. Além da safra cheia, o incremento nos preços médios dos produtos exportados pelo agronegócio também contribuiu para o desempenho exportador no período”, ressaltou Leusin.

No complexo soja, o desempenho de 2021 foi puxado pelas exportações do grão (US$ 6,2 bilhões; +111,1%), farelo (US$ 1,2 bilhão; +47,3%) e óleo (US$ 422 milhões; +449,4%). Sem o impacto da estiagem na produção da oleaginosa, que deixou os estoques praticamente zerados no final de 2020, os números do quarto trimestre do ano foram os definidores para a alta anual. No último trimestre de 2021, as exportações da soja em grão subiram 5.055,8% (mais US$ 1,2 bilhão) na comparação com o mesmo período do ano anterior.

No setor de carnes, 2021 foi marcado pelo crescimento nas exportações de frango (US$ 1,2 bilhão; +27,7%) e de carne suína (US$ 711 milhões; +13,3%). A carne bovina registrou queda nas vendas (US$ 308 milhões; -6%), movimento atribuído no boletim ao embargo promovido pela China no período entre setembro e dezembro. Ainda assim, o setor de carnes registrou em 2021 o maior volume exportado da história, com 1,2 milhão de toneladas comercializadas, 0,71% superior à melhor marca anterior, de 2008.

Principais destinos

A China manteve a liderança entre os principais destinos das exportações do agronegócio gaúcho em 2021. O país asiático foi responsável por 48,6% das compras, seguido por União Europeia (11,2%), Estados Unidos (4,4%), Coreia do Sul (3%) e Vietnã (2,4%). Em números absolutos, o aumento nas vendas externas para a China foi de US$ 3,3 bilhões, uma alta de 78,9% na comparação com 2020, puxada pela soja em grão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro