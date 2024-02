O governo federal incluiu 14 trechos de rodovias no PND (Programa Nacional de Desestatização). Sete ficam no Rio Grande do Sul, dois em Goiás, três em Mato Grosso e dois em Rondônia. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (31).

Criado na década de 1990, o PND tem como objetivo transferir para a iniciativa privada a administração de estruturas públicas que não são exploradas ou conservadas de forma adequada pelo governo. Com as novas inclusões, o programa passa a ter 96 trechos de rodovias federais. Na terça-feira (30), o governo assinou contratos de concessão para transferir à iniciativa privada dois lotes de estradas no Paraná. Confira, a seguir, os novos trechos incluídos pelo governo na lista do Programa Nacional de Desestatização: 1- BR-060/GO: trecho entre os entroncamentos da BR-158 e BR-364 (Contorno de Jataí). 2- BR-070/MT: trecho entre os entroncamentos da BR-163/364/MT-407 (B) (Trevo Lagarto) e BR-174 (A). 3- BR-116/RS: trecho entre os entroncamentos da BR-470 e RS-354 (para Amaral Ferrador). 4- BR-116/RS: trecho da segunda ponte sobre o Guaíba. 5- BR-116/RS: trecho entre o fim da concessão (Ilha do Pavão) e o entroncamento da BR-290 (B) (para Arroio dos Ratos). 6- BR-158/RS: trecho entre o entroncamento da BR-158 (km 304) e a 13ª Companhia Depósito de Armamento e Munição de Itaara. 7- BR-158/RS: trecho entre os entroncamentos da BR-285 (para Panambi) e BR-392(B) (Santa Maria). 8- BR-174/MT: trecho entre os entroncamentos da BR-070(A) e BR-364 (A)/MT-235(B). 9- BR-290/RS: trecho entre os entroncamentos da BR-471 (Pântano Grande) e BR-392 (para São Sepé). 10- BR-319/RO: trecho entre os entroncamentos da BR-319 (fim da Trav. Rio Madeira) e BR-364 (próximo da Polícia Rodoviária Federal). 11- BR-364/MT: trecho entre os entroncamentos da MT-235 (Av. André A. Magi/início do trecho urbano de Sapezal) e a BR-174(A). 12- BR-364/RO: trecho entre Porto Velho (acesso a Ulisses Guimarães) e o entroncamento da BR-319 (Porto Velho – Av. Jorge Teixeira). 13- BR-392/RS: trecho de acesso a Santana da Boa Vista até a BR-158 (A)/287 (A) (Santa Maria). 14- BR-452/GO: trecho entre os entroncamentos da BR-060/GO-174 (Rio Verde) e BR-153 (A)/154(B)/483(B).