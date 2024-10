Geral Governo federal lança plataforma para avaliação do desempenho de funcionários públicos

O sistema visa simplificar o processo de avaliação de desempenho para todos os servidores da Administração Pública Federal. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) apresentou a plataforma digital AvaliaGov, sistema que visa simplificar o processo de avaliação de desempenho para todos os servidores da Administração Pública Federal.

A partir de conversar com representantes públicos, a pasta identificou a necessidade de reestruturar o sistema de avaliação do funcionalismo. A plataforma é acessada por meio do aplicativo SouGov.

Uma das principais novidades do AvaliaGov é sua funcionalidade integrada, que permite às chefias realizar avaliações de desempenho diretamente na plataforma. Isso inclui avaliações para pagamento de Gratificação de Desempenho, além de prometer futuramente a inclusão de avaliações para estágio probatório, progressão de carreira e promoção de servidores cedidos.

Além disso, o AvaliaGov está conectado ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), centralizando informações relacionadas à gestão da folha de pagamento dos servidores.

Historicamente, o módulo Sigepe AD, implantado em 2017, foi a principal ferramenta utilizada para as avaliações de desempenho, mas suas limitações eram evidentes. O Sigepe AD atendia apenas a 12 órgãos e entidades, e carecia de integração com outros sistemas essenciais, além de restringir o acesso a apenas aqueles servidores que recebiam gratificações regulamentadas pelo Decreto nº 7.133. Essa fragmentação dificultava a padronização e a transparência dos processos avaliativos.

“A solução digital é fruto da necessidade de atender aos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, unificando a realização dos processos avaliativos das diversas carreiras de servidores em uma plataforma única, promovendo a agilidade, com acesso aos dados de forma centralizada, garantindo que todos possam navegar facilmente para realizar suas atividades dentro do sistema”, informa o governo.

“O AvaliaGov representa um importante avanço na busca por uma gestão pública mais eficiente e transparente. Com suas funcionalidades, o sistema não apenas moderniza o processo de avaliação de desempenho individual, como fortalece a cultura de integração, eficiência e agilidade na administração pública.” As informações são do jornal Extra e do governo federal.

