Governo gaúcho havia solicitado ao Palácio do Planalto a liberação dos voos internacionais no RS. (Foto: Reprodução)

O governo federal decidiu autorizar a entrada de estrangeiros em todos os aeroportos do Brasil. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União revogou outra que restringia voos internacionais em cinco Estados: Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia e Tocantins.