Desfiles do carnaval do Rio são adiados por causa do coronavírus

A Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) decidiu adiar os desfiles do carnaval do grupo especial do Rio de 2021 em razão da pandemia de coronavírus. A decisão ocorreu de forma unânime, após uma reunião na sede da liga na quinta-feira (24), na capital fluminense.