De acordo com o governo, uma das medidas trata da “adesão ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 (Covax Facility)”, enquanto a segunda MP diz respeito à liberação de cerca de R$ 2,5 bilhões para bancar os custos do ingresso no programa.

O prazo da OMS para aderir à iniciativa terminou no dia 18 deste mês, mas o Brasil pediu uma extensão da data e, na sequência, confirmou a intenção de participar da iniciativa.

De acordo com a OMS, a Covax tem nove candidatas a vacinas no portfólio, e a expectativa é de que ao menos 2 bilhões de doses sejam compradas de diferentes fornecedores e distribuídas aos países membros.