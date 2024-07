Política Governo federal pede ao Superior Tribunal de Justiça suspensão da greve de servidores do INSS

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Os servidores do INSS decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Os servidores do INSS decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O governo federal entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra a greve nacional dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O pedido de suspensão foi protocolado nessa terça-feira (23) na Corte com a justificativa de que os servidores não podem paralisar um serviço fundamental para a sociedade.

Os servidores do INSS decidiram entrar em greve por tempo indeterminado na última terça-feira (16). Os servidores reivindicam recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho.

A paralisação dos servidores foi aprovada durante uma plenária nacional realizada em 13 de julho pela Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps).

2024-07-24