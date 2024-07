Rio Grande do Sul Bolsonaro chega ao Rio Grande do Sul nesta quarta para cumprir agenda com pré-candidatos do PL

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Na sexta-feira, o ex-presidente participa da convenção do PL em Porto Alegre Foto: Reprodução Na sexta-feira, o ex-presidente participa da convenção do PL em Porto Alegre. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro chega ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (24) para participar de eventos em apoio a pré-candidatos do PL nas eleições municipais.

Ele desembarca nesta tarde em Jaguaruna (SC) e segue de carro para o RS. Nesta quinta (25), estão previstos compromissos em Caxias do Sul, Farroupilha e Santa Cruz do Sul.

Na sexta, Bolsonaro cumprirá agenda em Porto Alegre, onde participará, à noite, da convenção do PL na Casa do Gaúcho. Ele também visitará municípios da Região Metropolitana.

Para a disputa das eleições na Capital, o PL indicou a veterinária e tenente-coronel do Exército Betina Worm como candidata a vice do prefeito Sebastião Melo (MDB), que tentará a reeleição. A candidatura de Betina será homologada na convenção do PL.

TV Pampa

Na sexta, Bolsonaro participará do programa “Pampa Debates”, na TV Pampa, comandado por Paulo Sérgio Pinto. A entrevista irá ao ar às 17h45min.

O ex-presidente retornará no sábado (27) para o Rio de Janeiro.

