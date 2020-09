Política Governo federal publica nova portaria sobre procedimento para aborto em caso de estupro

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Comunicação à polícia sobre casos continua entre medidas que devem ser tomadas pelo médico Foto: Reprodução Comunicação à polícia sobre casos continua entre medidas que devem ser tomadas pelo médico. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo federal editou uma nova portaria sobre o procedimento para realização de aborto em caso de estupro. O texto foi publicado na edição desta quinta-feira (24) do Diário Oficial da União, com a assinatura do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Foi mantida a previsão, descrita em portaria editada no fim de agosto, que autoridades policiais sejam comunicadas do caso, independentemente da vontade da vítima de registrar queixa ou identificar o agressor. No entanto, a palavra “obrigatória” foi retirada do trecho sobre a comunicação à polícia.

Outra mudança na portaria é a retirada do trecho que determinava que a equipe médica deveria informar sobre a possibilidade de visualização do feto ou embrião por meio de ultrassonografia, caso a gestante desejasse. A portaria anterior determinava que a paciente deveria “proferir expressamente sua concordância, de forma documentada”, mas todo o artigo sobre este item foi excluído.

