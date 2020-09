Economia Banco Central revisa estimativa de tombo do PIB do Brasil em 2020 de 6,4% para 5%

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Instituição diz que retomada da atividade econômica está sendo mais rápida do que o esperado.

O BC (Banco Central) revisou sua projeção para o tombo da economia brasileira em 2020 e passou a estimar uma queda de 5% no PIB (Produto Interno Bruto). A previsão está no relatório de inflação divulgado nesta quinta-feira (24).

A expectativa anterior da instituição, divulgada em junho, era de uma queda maior no nível de atividade neste ano, da ordem de 6,4%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no País, independentemente da nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o comportamento da economia brasileira.

A revisão foi feita em meio à pandemia do coronavírus, que interrompeu, temporariamente, a atividade econômica ao redor do mundo e gerou desemprego. Nos últimos meses, porém, indicadores mostram uma retomada da produção e das vendas.

O BC avaliou que indicadores sugerem uma recuperação parcial “com padrão similar à que ocorre em outras economias, onde os setores mais diretamente afetados pelo distanciamento social permanecem deprimidos”.

“A recomposição da renda e os demais programas do governo vêm permitindo que a economia brasileira se recupere relativamente mais rápido que a dos demais países emergentes”, acrescentou.

De acordo com a instituição, a nova projeção para o PIB deste ano considera “crescimento acentuado” da atividade no terceiro trimestre, “influenciado pelas medidas governamentais de combate aos impactos econômicos da pandemia e pelo retorno gradual a patamares de consumo vigentes antes do período de isolamento social”.

“Apesar do forte recuo da atividade no segundo trimestre, o conjunto de indicadores disponíveis mostra que a retomada da atividade econômica após a fase mais aguda da pandemia, ainda que parcial, está ocorrendo mais rapidamente do que antecipado, contribuindo para a elevação da estimativa de crescimento anual”, informou o BC.

Porém, o BC avaliou que, a partir do último trimestre do ano, “vigora incerteza acima da usual sobre o ritmo da recuperação” e, por isso, “espera-se arrefecimento da taxa de crescimento, associado, em parte, à diminuição esperada de transferências de recursos extraordinários às famílias [redução no valor do auxilio emergencial de R$ 600 para R$ 300]”.

Inflação e taxa de juros

O BC também informou que a sua estimativa de inflação para 2020, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), recuou de 2,4% (em junho deste ano) para 2,1%.

A previsão considera a trajetória estimada pelo mercado financeiro para a taxa de juros e de câmbio neste ano e no próximo. Em outro cenário, que considera taxa de juros (Selic) e câmbio estáveis, a previsão do Banco Central para a inflação oficial deste ano subiu de 1,9% para 2,1%. As previsões do BC estão abaixo do piso da meta de inflação. Neste ano, a meta central de inflação é de 4% e terá sido oficialmente cumprida se o IPCA oscilar de 2,5% a 5,5%.

