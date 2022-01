Economia Governo federal publica portaria que aumenta o teto do INSS para R$ 7.087

Aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo terão reajuste de 10,16% na remuneração. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira (20) a portaria interministerial que reajusta os benefícios pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo terão reajuste de 10,16% na remuneração. Com o aumento, o teto dos benefícios do INSS passa de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22.

O reajuste de 10,16% vale apenas para quem estava recebendo os pagamentos em 1º de janeiro do ano passado. Os segurados que começaram a receber benefícios do INSS a partir de fevereiro de 2021 terão percentual menor de reajuste porque não receberam 12 meses cheios de pagamentos.

Já para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro, uma alta de 10,18%. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo.

De acordo com o INSS, dos 36 milhões de benefícios pagos, 23 milhões de pessoas recebem o valor do salário mínimo, ou seja, 36% do total ganham acima do piso nacional.

