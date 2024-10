Política Governo federal retira urgência de votação da reforma tributária no Senado

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Projeto que trata da regulamentação estava trancando a pauta do plenário, o que poderia inviabilizar votações na Casa Foto: Agência Senado Foto: Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retirou o pedido de urgência da regulamentação da reforma tributária no Senado Federal. A medida diz respeito ao PLP 68/2024 e foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (04).

O PLP 68 de 2024 estava trancando a pauta do plenário desde setembro por não ter sido votado no prazo de 45 dias previstos. Isso estava impedindo a votação de outros projetos de lei pelos senadores.

Com a inviabilização da votação de outras pautas, havia a preocupação sobre a sabatina da indicação de Gabriel Galípolo à presidência do BC (Banco Central), marcada tanto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, quanto no plenário, para 8 de outubro.

Apesar do receio de parlamentares, de acordo com o Senado, mesmo com a pauta trancada, a indicação de Galípolo poderia ser analisada no plenário. Isso porque a Casa considera um entendimento de maio de 2010, que permitiria votar a indicação por se tratar de uma competência exclusiva.

Os líderes partidários já haviam solicitado a retirada da urgência, alegando que precisam de mais tempo para analisarem a proposta dos deputados, que estabelece o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governo-federal-retira-urgencia-de-votacao-da-reforma-tributaria-no-senado/

Governo federal retira urgência de votação da reforma tributária no Senado

2024-10-04