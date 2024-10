Mundo Polícia relata destruição após ataques do Hezbollah no Norte de Israel

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Região Norte foi alvo de foguetes disparados do Líbano contra o país Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A polícia israelense registrou graves danos no norte país após um ataque de foguetes do Hezbollah nesta sexta-feira (04). No início desta sexta-feira, o exército israelense afirmou que cerca de vinte quatro projéteis foram identificados ao atravessar o território de Israel vindos do Líbano.

Os agentes da polícia disseram ter recebido informações sobre várias zonas afetadas pelos disparos de foguetes em Kiryat Shmona e na Baixa Galileia, região que foram registrados danos mais graves.

Vários casos de incêndios foram registados, mas não houve comunicado sobre feridos. Agentes policiais e equipes de desativação de bombas estiveram nos locais dos ataques.

Equipes de bombeiros trabalham para extinguir um incêndio que eclodiu após um ataque direto a uma garagem em Kiryat Shmona, informou um comunicado dos Serviços de Bombeiros e Resgate.

“Os bombeiros estão trabalhando para extinguir o fogo que irrompeu no local, impedindo a expansão do fogo para edifícios próximos e procurando pessoas feridas”, disse o comunicado.

Os ataques seguiram-se às sirenes de alerta em Kiryat Shmona e nas comunidades vizinhas. O Hezbollah declarou que tinha como alvo Kiryat Shmona com um ataque de foguetes “em defesa do Líbano e do seu povo, e em resposta aos bárbaros ataques israelenses a cidades, aldeias e civis”.

