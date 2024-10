Política Eleitor precisa baixar o aplicativo e-Título até este sábado

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Download será suspenso pela Justiça Eleitoral neste sábado Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

O eleitor que pretende votar usando o título de eleitor digital deve baixar o aplicativo e-Título até este sábado (05). Neste domingo (06), dia da votação, o download será suspenso pela Justiça Eleitoral para evitar instabilidade. O acesso só será retomado na segunda-feira (07).

O aplicativo é gerido pela Justiça Eleitoral e pode ser utilizado como documento de identificação para votar e acessar o endereço do local de votação, além de permitir a realização da justificativa pela ausência na votação.

O e-Título pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos Apple e Android. Em seguida, o usuário deve preencher os dados pessoais solicitados e validar o acesso ao aplicativo.

Para conseguir votar com o título digital, o aplicativo deve conter a biometria, a foto do eleitor e estar atualizado. O eleitor também poderá votar com um documento oficial com foto, como a carteira de identidade, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou carteira de trabalho.

No dia da votação, o eleitor não poderá entrar na cabine de votação portando o aparelho celular, que deverá ser deixado com os mesários.

