Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Bilionário atacou o ministro Alexandre de Moraes e Lula no antigo Twitter. (Foto: Reprodução)

A Secom (Secretaria de Comunicação Social) da Presidência da República informou que decidiu suspender novas campanhas de publicidade na rede social X, antigo Twitter.

Nos últimos anos, o governo federal já investiu R$ 5,4 milhões em publicidade no X, de acordo com dados do Portal da Transparência. Em 2023 e 2024, durante a gestão de Lula, foram gastos R$ 654.152,85.

Na sexta-feira (12), a Secom afirmou que, a partir de agora, não há previsão de novas campanhas na plataforma. A situação tem como pano de fundo as desavenças entre o dono do X, Elon Musk, e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, além de ataques do bilionário ao presidente Lula.

O empresário utilizou sua plataforma para atacar Moraes e Lula e ameaçar reativar contas desativadas por determinação do STF. Uma portaria de fevereiro de 2024 prevê que o governo “observe publicidade na internet no sentido de mitigar riscos à imagem das instituições do Poder Executivo”.

Nos últimos dias, sem citar Musk, Lula deu algumas declarações que foram interpretadas como indiretas ao dono do X.

