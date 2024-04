Política “Com certeza absoluta, estarei nas urnas em 2026″, diz o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha quer voltar a ocupar uma cadeira na Casa em 2026. Mesmo sem mandato, ele se mantém ativo nos bastidores de Brasília, em articulação de projetos de lei e estratégias para políticos do seu grupo.

“Com certeza absoluta, estarei nas urnas em 2026, só não sei por onde. Não sei se será São Paulo, Rio de Janeiro, e por qual partido será ainda”, disse em entrevista exibida pela CNN. Ao avaliar o quadro político do Rio, Cunha pondera que não irá atrapalhar a carreira da filha, Danielle Cunha (União-RJ), deputada em primeiro mandato.

O ex-parlamentar declarou que impediu que a presidência da Câmara continuasse a ser, nas palavras dele, “uma assistente de governo”. A gestão de Cunha rendeu superpoderes ao Legislativo, o que, para ele, pode significar o título de presidente mais poderoso da Câmara desde a redemocratização.

“É a historia que tem que julgar, no tempo. Mas você pode dizer o seguinte: você foi muito poderoso, você derrubou uma presidente da República”, destacou.

Cunha foi alvo de mais de dez operações da Polícia Federal. Ele chegou a ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, com penas superiores a 15 anos. Após romper com o governo e conduzir o impeachment da ex-presidente Dilma Roussef, perdeu muitos apoios porque foi pego pela Lava-Jato. Cunha foi cassado em novembro de 2016 em um processo iniciado no Conselho de Ética da Câmara por ter ocultado a existência de contas bancárias no exterior.

