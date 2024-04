Milei afirmou que “seria difícil continuar com o relacionamento por conta dos compromissos profissionais de ambos”. Segundo o presidente, Fatima tem recebido ofertas de emprego para trabalhar nos Estados Unidos e na Europa. A artista é uma das mais famosas imitadoras da ex-presidente Cristina Kirchner.

“Fruto do enorme sucesso profissional que a Fatima está vivenedo, de quem tenho muito orgulho, tem recebido inúmeras ofertas de emprego para trabalhar tanto nos Estados Unidos como na Europa. Isso, somado à complexa tarefa que hoje enfrento e que os argentinos me confiaram, nos levou a viver separados, impossibilitando o relacionamento que gostaríamos de ter, apesar do quanto nos amamos. Por isso, decidimos encerrar nosso relacionamento e manter um vínculo de amizade, dado o que sentimos um pelo outro e o quanto nos amamos, nos respeitamos e nos admiramos”, escreveu Milei na sexta-feira (12).

Apoio a Musk

Também na sexta, o presidente argentino ofereceu ao empresário Elon Musk apoio para lidar com a disputa envolvendo o X, antigo Twitter, no Brasil. Os dois se encontraram em uma fábrica da Tesla, empresa de carros elétricos de Musk, no Texas, nos Estados Unidos.

Recentemente, Musk fez uma série de críticas ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, a quem tem chamado de “ditador”, e ameaçou descumprir ordens da Justiça brasileira. Moraes, por sua vez, determinou a abertura de um inquérito para apurar a conduta do empresário.

Segundo um comunicado emitido pelo governo argentino, Milei e Musk conversaram sobre a importância do desenvolvimento tecnológico para o mundo e concordaram em realizar, em breve, um grande evento na Argentina para discutir os ideais de liberdade.