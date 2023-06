Política Governo federal troca o comando da Agência Espacial Brasileira

30 de junho de 2023

A AEB está vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações Foto: Divulgação A AEB está vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo federal trocou o comando da AEB (Agência Espacial Brasileira). A nomeação de Marco Antônio Chamon para a presidência da autarquia foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (30).

Chamon substitui Carlos Augusto Teixeira Moura, que é coronel da reserva da Aeronáutica e havia sido nomeado no governo de Jair Bolsonaro.

O novo presidente da AEB é formado em engenharia elétrica pela Unicamp com mestrado em engenharia e tecnologia espacial pelo Inpe e doutorado em eletrônica pela Ecole Nationale Supérieure de L’Aéronautique et de L’Espace. Ele foi coordenador do programa de satélites científicos do Inpe e gerente da missão espacial SABIA-Mar.

A AEB está vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, chefiado pela ministra Luciana Santos. Criada em 1994, a agência é responsável por formular, coordenar e executar a Política Espacial Brasileira.

Um dos projetos sob o “guarda-chuva” da agência é a produção, em parceria com a China, de um satélite com previsão de entrar em órbita em 2028. O acordo foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em viagem ao país asiático em abril.

