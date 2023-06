Dicas de O Sul Livro “Manual de Segurança Pública Baseada em Evidências” é lançado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

O autor da obra é o diretor do Instituto Cidade Segura, Alberto Kopittke

Em uma parceria entre o Iargs ( Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul) e as Comissões Especiais de Cultura e Arte e de Políticas Criminais e Segurança Pública da OAB/RS (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional gaúcha), o diretor do Instituto Cidade Segura, Alberto Kopittke, lança neste sábado (1º) o livro “Manual de Segurança Pública Baseada em Evidências: o que Funciona e o que Não Funciona na Prevenção da Violência”.

O evento ocorre das 15h30min às 18h no auditório da OAB Cubo, na rua Manoelito de Ornellas, 55, em Porto Alegre. A obra, segundo o autor, apresenta uma abordagem inovadora para o Brasil sobre como superar a criminalidade e a violência, utilizando evidências científicas que mostram o que realmente funciona e o que não funciona.

Trata-se, de acordo com ele, de um guia prático e atualizado, em linguagem acessível e abrangente, que apresenta, de forma ilustrada e didática, a história, os conceitos, casos concretos já implementados no Brasil e no mundo e as evidências de 170 programas das áreas de prevenção para famílias, escolas e comunidades, urbanismo e prevenção situacional, policiamento, justiça criminal, redução da reincidência criminal, violência contra as mulheres e racismo.

A obra multidisciplinar segue o conteúdo utilizado atualmente nas mais importantes Faculdades de Criminologia e Academias de Polícia do mundo e é voltada para profissionais de diversas áreas: segurança pública, educadores, profissionais da assistência social e da saúde, legisladores, membros do sistema de justiça, urbanistas, jornalistas, gestores, pesquisadores, entre outros que lidam com o problema da violência em seu cotidiano.

