Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

A estrutura serve de alternativa a uma ponte destruída pelo ciclone que atingiu o Estado Foto: Fabricio Santos/Ascom Selt A estrutura serve de alternativa a uma ponte destruída pelo ciclone que atingiu o Estado. (Foto: Fabricio Santos/Ascom Selt) Foto: Fabricio Santos/Ascom Selt

O governo do Rio Grande do Sul concluiu a construção de uma passagem emergencial na ERS-494 e liberou o tráfego de veículos entre Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul, no Litoral Norte, na quinta-feira (29).

A obra serve de alternativa a uma ponte na localidade de Morro Azul. A estrutura foi destruída pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado, causando 16 mortes. Como a passagem é emergencial, apenas veículos de passeio e caminhões pequenos podem trafegar no trecho.

“A região foi duramente atingida pelas chuvas. Fica aqui o alerta: os motoristas devem ter muito cuidado e trafegar com calma, respeitando os limites de velocidade”, ressaltou o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.

2023-06-30