Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Operação deste sistema está prevista para ser iniciada no primeiro semestre de 2025 Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O governo federal já contratou a ferramenta de IA (inteligência artificial) que utilizará para combater fraudes em benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A contratação do sistema, de uma empresa dos Estados Unidos, custou cerca de US$ 10 milhões.

O responsável pela contratação foi a estatal Dataprev e a implementação da ferramenta está em fase de “calibração”: informações estão sendo reunidas para serem usadas na análise de dados.

A operação deste sistema está prevista para ser iniciada no primeiro semestre de 2025. A IA será usada inicialmente no processamento de auxílios-doença, mas depois deve ser expandida para os demais benefícios do Instituto.

O INSS planejava contratar um sistema de IA para combater fraudes em benefícios. Aumentos no número de concessões de auxílio-doença e Benefício de Prestação Continuada (BPC, antiga aposentadoria por invalidez) elevaram gastos públicos e levaram o tema à mira do governo federal.

A revisão de BPCs, inclusive, entrou na conta do pacote de corte de gastos do governo. Uma série de regras para concessão de benefícios foram apertadas, e a inteligência artificial deve contribuir para a fiscalização e combate à fraude.

“A inteligência artificial é uma necessidade. O médico perito não tem um banco de dados para comparar a letra do atestado, saber se fugia do padrão. A inteligência artificial vai sendo alimentada e consegue comparar estes padrões”, disse Alessandro Stefanutto, presidente do INSS a época.

2025-01-21