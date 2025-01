Inter Inter finaliza preparação para a estreia do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

O Colorado enfrenta o Guarany de Bagé, nesta quarta-feira (22), às 19h

Nesta terça-feira (21), o Inter finalizou as preparações para enfrentar o Guarany de Bagé, no estádio Estrela D’Alva. A partida, que será a estreia dos clubes no Campeonato Gaúcho, acontece nesta quarta-feira (22), às 19h.

O treinamento aconteceu no CT Parque Gigante, sob o comando de Roger Machado. Com os portões fechados, o técnico realizou os últimos ajustes no time titular para o confronto.

A delegação do Colorado viaja para o interior gaúcho ainda nesta terça-feira (21), encarando algumas horas de estrada.

