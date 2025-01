Grêmio Tiago Volpi está na mira do Grêmio para substituir Marchesín

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O ex-São Paulo já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube Foto: Divulgação/Toluca O ex-São Paulo já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. (Foto: Divulgação/Toluca) Foto: Divulgação/Toluca

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O goleiro Tiago Volpi, ex-São Paulo e atualmente no Toluca, do México, entrou na mira do Grêmio após a saída de Marchesín. O argentino está em transferência para o Boca Juniors, e o Tricolor necessita de um substituto imediato.

Volpi já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube, já que seu vínculo com os mexicanos termina na metade do ano. O ex-São Paulo está no Toluca desde maio de 2022, quando deixou o clube paulista. No México, foram 108 partidas e, como batedor de pênaltis, balançou as redes 15 vezes.

Marchesín, titular em 2024 e peça importante no time do Grêmio, foi vendido ao time argentino por cerca de US$ 1,65 milhão (R$ 10 milhões).

Outro goleiro também foi consultado pelo Grêmio. Matheus Magalhães., de 32 anos, atualmente joga pelo Braga, de Portugal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/tiago-volpi-esta-na-mira-do-gremio-para-substituir-marchesin/

Tiago Volpi está na mira do Grêmio para substituir Marchesín

2025-01-21