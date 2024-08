Política Governo gasta mais de R$ 200 mil para comitiva de Janja representar o Brasil na Olimpíada

7 de agosto de 2024

Janja chegou à capital francesa no dia 25 de julho e retornou ao Brasil no dia 29. Foto: Reprodução/Instagram@janjalula

O governo federal gastou ao menos R$ 203,6 mil com a comitiva da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, que representou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na França. As informações estão no painel de viagens do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e no Portal do Orçamento SIGA Brasil.

Parlamentares do partido Novo apresentaram ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, um requerimento solicitando explicações sobre a despesa. Janja chegou à capital francesa no dia 25 de julho e retornou ao Brasil no dia 29. Além de participar da abertura das Olimpíadas, a primeira-dama foi recepcionada pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Também participou de encontros com representantes de outros países e de bancos.

Foi a primeira vez que o governo do Brasil foi representado, em uma edição da Olimpíada, pela primeira-dama. Janja obteve sua credencial fora do prazo estipulado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Janja viajou em classe executiva. Para tanto, foram pagos R$ 83,4 mil pelas passagens de ida e volta — incluindo as despesas com taxa de embarque e seguro-viagem. A primeira-dama não recebeu diárias. Também não há informação sobre os gastos com hotel. Os valores destinados para o pagamento das duas passagens aéreas de Janja superaram os gastos do ex-chanceler Celso Amorim, atual assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, que teve quatro passagens pagas pelo governo federal, ao custo total de R$ 75,5 mil. No fim de julho, Amorim viajou para a Venezuela, como enviado especial de Lula para acompanhar as eleições presidenciais naquele país, supostamente vencidas pelo ditador Nicolás Maduro, sob alegações de fraude da oposição e de observadores internacionais.

Na comitiva de Janja viajaram cinco assessores, de acordo com os registros. São servidores lotados na Secretaria de Comunicação Social (Secom) e no Gabinete Pessoal da Presidência da República. O grupo viajou em classe econômica, totalizando R$ 64,8 mil em despesas com passagens. Todos receberam diárias que somam R$ 55,1 mil. O valor é para cobrir gastos com hotel, alimentação e transporte.

Há ainda registro de bilhetes aéreos emitidos para oito agentes da Polícia Federal no mesmo período em que Janja viajou. Neste caso, as despesas com passagens somaram R$ 113,8 mil. A legislação autoriza que agentes federais façam a segurança dos familiares do Presidente da República e do Vice-Presidente da República. No entanto, os detalhes não são revelados por ter caráter reservado.

