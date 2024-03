Rio Grande do Sul Governo gaúcho abre inscrições para 324 vagas de estágio pelo programa “Partiu Futuro”

Por Redação O Sul | 9 de março de 2024

A iniciativa oferece 324 vagas de estágio supervisionado para alunos do Ensino Médio em situação de vulnerabilidade social. Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Estão abertas as inscrições para a contratação de estudantes pelo programa “Partiu Futuro”. A iniciativa oferece 324 vagas de estágio supervisionado para alunos do Ensino Médio em situação de vulnerabilidade social, distribuídas em 108 escolas públicas gaúchas, localizadas no território RS Seguro (áreas com indicadores de maior criminalidade e vulnerabilidade socioeconômica).

As inscrições deverão ser realizadas até 21 de março, por meio do formulário disponível no site social.rs.gov.br/editais-sedes.

Para participar da seleção, os candidatos deverão estar regularmente matriculados no Ensino Médio, possuir a idade mínima de 16 anos, estar inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e ser estudante de umas das escolas constantes no edital.

As atividades serão exercidas no contraturno do horário de aula do aluno e englobam operações administrativas, realização de pesquisas, atendimento ao público, elaboração de gráficos, fichas, roteiros e arquivos, entre outras.

O vice-governador, Gabriel Souza, explicou que o objetivo do Partiu Futuro é a inclusão produtiva da juventude gaúcha, além de ser mais uma iniciativa de combate à evasão escolar.

“O investimento em capital humano no Rio Grande do Sul permeia a nossa estratégia de governo. Temos menos jovens na população, o que demanda que eles sejam mais preparados para o mundo do trabalho, a fim de gerar desenvolvimento e riqueza”, destacou.

Critérios

Os candidatos serão classificados de acordo com a pontuação obtida após a soma de critérios de inclusão socioprodutiva dos jovens em situação de vulnerabilidade, como renda familiar per capita, grupos populacionais especificados no CadÚnico, cor ou raça e participação em programas sociais. O resultado final será divulgado no dia 11 de abril.

Remuneração e carga horária

Com uma carga horária de 20 horas semanais, a soma total da remuneração é de R$ 821,56, e, após 1º de maio, será reajustada para R$ 854,96. O valor é composto por uma bolsa de estágio (R$ 243,76), auxílio-transporte (R$ 211,20) e auxílio-refeição (R$ 366,60 – R$ 400 a contar de 1º de maio).

O termo de compromisso entre a administração pública e o estagiário será realizado por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), o qual deverá ser assinado pelos responsáveis legais em caso de idade inferior a 18 anos.

Governo gaúcho abre inscrições para 324 vagas de estágio pelo programa "Partiu Futuro"

