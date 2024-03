Rio Grande do Sul Vencedores do sorteio de dezembro do Nota Fiscal Gaúcha têm até esta segunda-feira para resgatar prêmios

Por Redação O Sul | 9 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











O prêmio principal, de R$ 100 mil, já foi resgatado pelo vencedor, um morador de Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação O prêmio principal, de R$ 100 mil, já foi resgatado pelo vencedor, um morador de Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta segunda-feira (11) é o último dia para fazer o resgate dos prêmios distribuídos no sorteio mensal número 135 do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), realizado no mês de dezembro de 2023. Depois disso, o prazo expira, e os consumidores perdem o direito sobre os valores.

Tradicionalmente, o mês de dezembro oferece mais vantagens aos consumidores: R$ 750 mil foram distribuídos. O prêmio principal, de R$ 100 mil, já foi resgatado pelo vencedor, um morador de Porto Alegre.

Até agora, 75 contribuintes ainda têm valores pendentes que somam R$ 45 mil. A premiação mais alta que ainda não foi retirada é de R$ 5 mil e está disponível para um morador do Vale do Sinos.

Seis prêmios de R$ 1 mil também podem ser resgatados por contribuintes de Porto Alegre, da Região Metropolitana, da Serra e do Vale do Taquari. Os demais são de R$ 500, disponíveis para 68 pessoas de diferentes regiões do Estado.

Os vencedores sempre são comunicados por SMS e por e-mail. A informação também fica disponível no site e no aplicativo do NFG. Após fazer o login, é preciso clicar na aba Meus prêmios para solicitar o resgate.

Participaram do sorteio de dezembro os inscritos no programa que pediram a inclusão do CPF nas notas em compras realizadas em novembro de 2023. Conforme o regulamento do NFG, o prazo para solicitar a retirada dos prêmios é de 90 dias após a homologação do sorteio. No caso de dezembro, ele foi realizado no dia 7 e homologado no dia 13.

Fazer o resgate

No site ou no aplicativo, efetue o login com seu CPF e sua senha;

Vá em Meus prêmios e solicite o resgate;

Informe os dados solicitados pelo sistema e aguarde a disponibilização do prêmio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/vencedores-do-sorteio-de-dezembro-do-nota-fiscal-gaucha-tem-ate-esta-segunda-feira-para-resgatar-premios/

Vencedores do sorteio de dezembro do Nota Fiscal Gaúcha têm até esta segunda-feira para resgatar prêmios

2024-03-09