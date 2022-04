Rio Grande do Sul Governo gaúcho afirma que o uso de máscara no Estado segue as normas definidas por decretos municipais

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











As regras definidas pelos municípios se aplicam também às repartições públicas do Poder Executivo Estadual Foto: Freepik As regras definidas pelos municípios se aplicam também às repartições públicas do Poder Executivo Estadual. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PGE (Procuradoria-Geral do Estado) emitiu, na quinta-feira (07), um enunciado interpretativo sobre a utilização de máscaras. O texto esclarece que o uso do acessório, cobrindo nariz e boca, no Rio Grande do Sul segue as normas definidas por decretos municipais e, na sua falta, pelo Decreto Estadual 55.882/21.

O enunciado aponta que as regras definidas pelos municípios se aplicam também às repartições públicas do Poder Executivo Estadual e às escolas públicas estaduais situadas no âmbito de cada município. Estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares, casas de eventos, cinemas e casas de espetáculos, bem como órgãos públicos e instituições de ensino, públicas e privadas, podem, entretanto, exigir o uso de máscara para ingresso e permanência em suas dependências, independentemente da existência de norma municipal tornando-o facultativo.

Nos municípios que não tenham expedido normativa própria, se aplica a normativa estadual, segundo a qual é obrigatória a utilização de máscara de proteção facial pelas pessoas e nos locais definidos no art. 3º-A da Lei Federal nº 13.979/20, sendo facultativa a utilização do acessório em vias públicas e em espaços públicos e privados abertos ao ar livre.

É obrigatória a utilização de máscara, independentemente da existência de normativa municipal dispondo de modo diverso, em veículos (ônibus, aeronaves ou embarcações) de uso coletivo para transporte intermunicipal, interestadual ou internacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul