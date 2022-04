Política Bolsonaro inaugura obras no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

Por Marcelo Warth Neto | 7 de abril de 2022

Candidato à reeleição, o presidente visita três cidades do interior do Estado Foto: Alan Santos/PR Candidato à reeleição, o presidente visita três cidades do interior do Estado. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (08). Às 10h15min, no Centro de Eventos da Fenadoce, em Pelotas, no Sul do Estado, ele participa da entrega das obras de duplicação das BRs 116 e BR 392, inaugurando o novo contorno viário do município.

Depois, o presidente segue para Bagé, na Região da Campanha, onde visita, por volta do meio-dia, as obras da unidade de radioterapia da Santa Casa de Caridade do município, no Centro.

À tarde, em seu último compromisso oficial no Rio Grande do Sul, Bolsonaro participa da entrega das obras de ampliação do aeroporto regional de Passo Fundo, no Norte do Estado. O terminal localiza-se no quilômetro 287 da BR-285.

