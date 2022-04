Economia Inflação oficial do País aumenta para 1,62% em março, a maior taxa para o mês desde 1994

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











No ano, o IPCA acumula alta de 3,20% e, nos últimos 12 meses, de 11,30% Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil No ano, o IPCA acumula alta de 3,20% e, nos últimos 12 meses, de 11,30%. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do País, variou 1,62% em março, 0,61 ponto percentual acima da taxa registrada em fevereiro (1,01%). Essa é a maior variação para o mês desde 1994.

No ano, o IPCA acumula alta de 3,20% e, nos últimos 12 meses, de 11,30%, acima dos 10,54% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2021, a variação mensal foi de 0,93%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (08) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em março. A maior variação (3,02%) e o maior impacto (0,65 ponto percentual) vieram do grupo Transportes, que acelerou na comparação com o resultado de fevereiro (0,46%). O resultado foi influenciado principalmente pela alta nos preços dos combustíveis (6,70%), em particular, da gasolina (6,95%).

Na sequência, veio o grupo Alimentação e Bebidas, com alta de 2,42% e 0,51 ponto percentual de impacto. Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 72% no IPCA de março.

Também houve aceleração nos grupos Vestuário (1,82%), Habitação (1,15%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,88%). O único grupo com queda foi Comunicação, com -0,05%. Os demais ficaram entre o índice de 0,15% de Educação e a taxa de 0,59% de Despesas Pessoais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia