Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia investimentos de R$ 54,7 milhões para projetos na área do Esporte

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

Governador Eduardo Leite apresentou o programa no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, na capital. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Governador Eduardo Leite apresentou o programa no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, na capital. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (9), o Avançar no Esporte, que destinará R$ 54,7 milhões a quatro projetos estratégicos da Secretaria do Esporte e Lazer (Sel), que contemplam desde melhorias e reformas em espaços esportivos em municípios do Rio Grande do Sul até a promoção de eventos desportivos.

Desse total, R$ 30 milhões serão aplicados no Programa Estadual de Infraestrutura Esportiva; R$ 15 milhões no Ilumina Esporte; R$ 7,5 milhões em kits e centros estaduais de treinamento esportivo e R$ 2,2 milhões em eventos esportivos.

Assim como os demais projetos já anunciados do programa Avançar, o Avançar no Esporte conta com valores exclusivamente de origem no Tesouro Estadual.

“Queremos executar projetos, queremos que o recurso volte pra a sociedade em forma de transformação nas realidades de cada um, e o esporte tem muitos efeitos positivos na vida das pessoas. Esperamos que o Estado nunca deixe de investir no esporte”, explicou Leite.

O Programa Estadual de Infraestrutura Esportiva prevê a construção, a melhoria e a reforma de espaços esportivos em municípios gaúchos. As prefeituras interessadas em receber o incentivo podem estabelecer convênio com a Sel

