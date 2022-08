Rio Grande do Sul Até dezembro, todos os 497 municípios gaúchos ganharão uma nova viatura para a Brigada Militar

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Medida inclui reforço no armamento da Brigada Militar e Polícia Civil. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

Uma cerimônia realizada nesta sexta-feira (12) em frente ao Palácio Piratini, no Centro Histórico de Porto Alegre, oficializou a entrega de 55 novas viaturas às forças de segurança pública do Rio Grande do Sul. O lote foi dividido entre 15 veículos para a Polícia Civil e 40 para a Brigada Militar (14 dos quais destinados ao Comando Rodoviário da corporação).

A PC recebeu 15 camionetes Toyota Hilux destinadas a delegacias do interior do Estado, à exceção de uma direcionada à Delegacia de Polícia para o Turista (DPTUR), no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

O custo de cada veículo é de R$ 250.259, totalizando R$ 3,7 milhões. Serão beneficiados os municípios de Bom Jesus, Canela, Capão da Canoa, Encantado, Gramado, Ijuí, Pelotas, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Santiago, Torres, Uruguaiana (duas viaturas) e Xangri-Lá.

À Brigada Militar foram destinados 26 carros Toyota Corolla para ações de policiamento, em um montante de R$ 4,73 milhões, além de 14 camionetes Toyota Hilux para o Comando Rodoviário, a um custo de R$ 3,5 milhões.

De acordo com a Secretaria da Segurança Púbica (SSP-RS), até dezembro todos os 497 municípios gaúchos devem estar equipados com ao menos uma nova viatura para a Brigada Militar.

Anúncio de investimentos

O governador Ranolfo Vieira Júnior e o titular da SSP-RS, Vanius Cesar Santarosa, divulgaram esses recursos durante o evento. “Somados os valores anunciados desde 2021, o Estado já destinou R$ 436,6 milhões do Tesouro para o setor”, discursou o chefe do Executivo.

Nesta nova etapa de investimentos, serão R$ 94,1 milhões à BM, R$ 48,7 milhões à Polícia Civil e R$ 13,5 milhões ao Corpo de Bombeiros Militar. O valor para os novos investimentos já estava liberado desde o início de abril e parte das aquisições está em andamento.

Santarosa, por sua vez, salientou a modernização e a mudança de calibre no armamento utilizados pelos agentes de segurança: “São aquisições importantes, incluindo pistolas modernas e com maior poder de fogo”.

As câmeras corporais, que também integram o pacote de investimentos, “são uma tendência mundial e servem para a proteção dos agentes de segurança e da sociedade em geral”, acrescentou Ranolfo, aproveitando para reiterar a linha de ação do atual governo.

“Nossa estratégia de segurança é baseada na territorialidade. Concentramos as principais ações nos municípios com os maiores indicadores de criminalidade, mas sem esquecer dos pequenos. Com essas novas viaturas, alcançamos também as pequenas cidades, em todos os rincões do Rio Grande do Sul.”

(Marcello Campos)

