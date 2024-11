Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia pagamento da segunda parcela de R$ 1,5 mil do MEI RS Calamidades nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O MEI RS Calamidades faz parte do Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes Foto: EBC . (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Estado, por meio da STDP (Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional), anunciará, nesta quinta-feira (07), o pagamento via rede bancária da segunda parcela de R$ 1,5 mil do MEI RS Calamidades.

O comunicado será feito durante a entrega de atestados de conclusão para os MEIs (microempreendedores individuais) que finalizaram a consultoria prevista no programa. A solenidade será no Teatro do Prédio 40 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, às 15h30min, com a presença do governador Eduardo Leite, do titular da STDP, Gilmar Sossella, e do reitor da PUCRS, Evilázio Teixeira.

A consultoria faz parte da segunda etapa do programa. A participação nessa etapa é uma condição para que os MEIs possam retirar mais R$ 1,5 mil. A forma de acesso ao auxílio e os benefícios adicionais serão explicados no evento. O MEI RS Calamidades faz parte do Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-anuncia-pagamento-da-segunda-parcela-de-r-15-mil-do-mei-rs-calamidades-nesta-quinta-feira/

Governo gaúcho anuncia pagamento da segunda parcela de R$ 1,5 mil do MEI RS Calamidades nesta quinta-feira

2024-11-06