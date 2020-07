Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia R$ 5,5 milhões para ações de combate à Covid-19 entre populações vulneráveis

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Eduardo Leite apresentou detalhes do repasse durante live Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Eduardo Leite apresentou detalhes do repasse durante live. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta quinta-feira (23), o repasse de cerca de R$ 5,5 milhões para reforçar as políticas públicas de saúde para populações vulneráveis no período de enfrentamento à Covid-19.

Durante transmissão ao vivo na internet, o governador Eduardo Leite apresentou detalhes sobre os valores destinados a povos indígenas, comunidades quilombolas, população em situação de rua, Apaes (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) e para as áreas de saúde prisional e mental. Há também a previsão de construção de um novo centro de triagem prisional em Sapucaia do Sul.

“Estamos falando do fortalecimento de ações para essas populações durante a pandemia. É um investimento que aproxima ainda mais o Estado das pessoas que mais precisam de atendimento neste momento”, declarou o governador.

De acordo com a diretora de Ações em Saúde da Secretaria da Saúde, Ana Costa, essa é uma maneira de fazer com que a atenção necessária chegue às famílias em um momento de crise. “Estamos tomando as ações necessárias para a proteção dessas pessoas. Temos muitas informações nesse sentido justamente porque o governo do Estado vem trabalhando, desde o começo da gestão, em políticas de equidade. Assim, pudemos propor uma ação muito efetiva”, detalhou.

Confira aqui mais detalhes das ações de enfrentamento à Covid-19 apresentadas pelo governo.

