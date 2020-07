Porto Alegre Guarda Municipal dispersa aglomerações em Porto Alegre durante o Gre-Nal

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Ações foram realizadas após denúncias Foto: Luciano Lanes/PMPA Ações foram realizadas após denúncias. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Durante o Gre-Nal disputado pelo Gauchão em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na noite de quarta-feira (22), a Guarda Municipal de Porto Alegre recebeu dez denúncias relatando aglomerações na Capital gaúcha.

Quatro denúncias foram confirmadas. As outras seis eram improcedentes. Cerca de 50 pessoas foram orientadas e dispersadas pelos agentes para evitar a propagação do coronavírus.

Entre as demandas atendidas, duas eram churrascos de torcedores da dupla Gre-Nal. Um dos encontros ocorreu em uma oficina mecânica no bairro Restinga e outro na calçada da avenida Carlos Barbosa, no bairro Medianeira.

A Guarda Municipal também atendeu denúncias de aglomeração em uma igreja localizada na avenida A.J. Renner, que foi autuada, e outra em um estacionamento na avenida Cavalhada.

