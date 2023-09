Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia redução na tributação voltada para a indústria de calçados

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A alíquota, que anteriormente estava fixada em 4%, foi reduzida para 3%. Foto: Divulgação/Prefeitura de Passo do Sobrado A alíquota, que anteriormente estava fixada em 4%, foi reduzida para 3%. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Passo do Sobrado) Foto: Divulgação/Prefeitura de Passo do Sobrado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite anunciou, na tarde desta terça-feira (26), uma redução na tributação voltada para a indústria de calçados.

A alíquota, que anteriormente estava fixada em 4%, foi reduzida para 3%, resultando, conforme o Piratini, em um estímulo financeiro de aproximadamente R$ 60 milhões destinado às empresas do setor.

“No contexto de dificuldades fiscais em que vivíamos até poucos anos seria difícil propor essa medida. Se hoje conseguimos é porque o Estado equilibrou suas contas e pode fazer esse tipo de incentivo. O que fazemos agora é resultado de uma agenda de reformas econômicas e fiscais que o Estado aprovou com o apoio do Legislativo”, explicou o governador.

“Com a medida, o setor calçadista nos oferece novas perspectivas de investimento e geração de empregos”, complementou Leite.

Com a medida, o governo estadual pretende aprimorar o ambiente de negócios do setor no Rio Grande do Sul, dado o seu papel no mercado nacional. Conforme estudo do ano passado da Associação Brasileira da Indústria de Calçados (Abicalçados), durante o triênio 2020-2022, o Estado se destacou como o segundo maior produtor de pares de calçados no País, com uma média de participação de 21,7% na produção nacional. Somente em 2022 foram produzidos 192,1 milhões de pares no Estado.

O levantamento aponta ainda o Estado como o maior exportador do Brasil. No ano passado, 42,8 milhões de pares foram enviados para o exterior, com receita de US$ 616,4 milhões. Nas exportações, o Rio Grande do Sul contribuiu com 47% do valor total exportado e 30% do número de pares. A participação do calçado no Produto Interno Bruto (PIB) da indústria gaúcha é de 6%.

Atualmente, o Estado abriga 34,5% de todas as empresas calçadistas do Brasil, contando com 1.500 fabricantes registrados. O setor emprega 87 mil pessoas, o equivalente a 29,1% do total nacional. Além disso, nove dos 25 municípios brasileiros que mais empregam na indústria de calçados estão localizados no Rio Grande do Sul: Sapiranga, Novo Hamburgo, Parobé, Campo Bom, Nova Hartz, Igrejinha, Três Coroas, Rolante e Dois Irmãos. Da produção total no Estado, 40% se concentram na região do Vale do Rio dos Sinos, 17% no Vale do Paranhana e 3,2% na região da Serra/Hortênsias.

Para este ano, as projeções indicam um aumento na produção nacional entre 1% e 1,7%, juntamente com um incremento no consumo doméstico previsto entre 3% e 3,4%.

No caso do setor moveleiro, o governo implementou medidas para reduzir os custos na aquisição de placas MDF e MDP (essenciais para a produção de móveis) e aumentou a competitividade na produção de resinas destinadas ao setor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-anuncia-reducao-na-tributacao-voltada-para-a-industria-de-calcados/

Governo gaúcho anuncia redução na tributação voltada para a indústria de calçados

2023-09-26