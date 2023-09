Geral Revista The Economist diz que, com a força do agronegócio, o Centro-Oeste do Brasil já se parece com o Texas

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

A ascensão do agronegócio nas últimas duas décadas está deslocando o eixo político-econômico do Brasil em direção ao interior do País. (Foto: Reprodução)

A ascensão do agronegócio nas últimas duas décadas está deslocando o eixo político-econômico do Brasil em direção ao interior do País, especialmente para o Centro-Oeste, aponta reportagem da revista The Economist. E a região já é vista como uma versão do Texas – Estado norte-americano símbolo do agro – no lado de cá.

A mudança – regada à cerveja gelada e ao som de sertanejo – está refletida nos resultados do novo Censo, mostra a publicação. Sete das dez cidades que mais cresceram no país nos últimos 12 anos estão no cinturão do agronegócio, entre o Centro-Oeste e o Sul.

A parte central do país viu sua população crescer a um ritmo médio de 1,2% ao ano, o que equivale a mais que o dobro da taxa nacional. E mesmo ao olhar os dados do Censo sobre São Paulo – motor econômico do Brasil e da região Sudeste, a economicamente mais importante – a expansão mais acelerada em população também está concentrada em áreas voltadas para a atividade agrícola.

O Brasil cresceu com base em movimentos migratórios, como os que por décadas levaram pessoas de regiões pobres do Nordeste para São Paulo, a exemplo do que fez a própria família do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, esses imigrantes passaram a buscar o interior do país, mostrando que um emprego na indústria deixou de ser símbolo de oportunidade de uma vida melhor, contou Carlos Vian, professor da Esalq/USP, à The Economist.

Não é à toa. O peso da indústria no PIB encolheu de 30% para 10% desde os anos 1980, diante da estagnação ou de uma redução de atividades do setor de forma geral, mostra a publicação.

O entendimento da reportagem é de que a agricultura, que foi a ponta de lança da economia brasileira no século XIX, retomou seu protagonismo. Ainda que o Brasil siga exportando commodities tradicionais como café e açúcar, outros cultivos despontaram. Soja, grãos e criação de gado para abastecer a indústria de proteína animal estão entre eles, impulsionados principalmente pela demanda do mercado chinês, a partir do início dos anos 2000.

O agro já responde por 40% das exportações e por 25% do PIB do país. No Mato Grosso, descrito pela The Economist como coração da soja, a economia avançou 4,7% ao ano entre 2002 e 2020, a taxa mais alta do país.

Outro movimento que o Censo mostra é que o crescimento populacional avançando em cidades de médio porte, a reboque da expansão do agro. Sinop, no Mato Grosso, é citada como exemplo. Em 12 anos, sua população subiu 73%, para 200 mil habitantes. Lá, a agricultura vingou apenas depois que a Embrapa desenvolveu uma variedade de soja adaptada ao solo da região.

A The Economist ouviu um fazendeiro local, Juliano Antoniolli, filho de um dos fundadores da localidade. Hoje, ele tem quatro mil cabeças de gado em sua propriedade e campos de milho espalhados em um terreno de 2.400 hectares, manejados com alta tecnologia em equipamentos, incluindo três estações da Starlink, empresa de Elon Musk, para garantir conexão com a internet.

A produção segue quase toda para uma gigante chinesa de alimentos, a Cofco. Com 12 funcionários fixos – na época da colheita há contratações temporárias – o fazendeiro paga em média R$ 8 mil de salário a cada um.

Com posto de gasolina chamado Texas e açougue Super Beef, a cidade já é chamada de Texas brasileira.

Mas o agro amplia influência à cultura. O sertanejo já é o ritmo mais popular no Brasil. Entre 2003 e o ano passado, diz a reportagem da The Economist, o número de títulos desse gênero no topo das paradas musicais saltou de 16% para 75%. E já destaca uma espécie de subdivisão, o agronejo, com letras que elogiam o grande agronegócio.

O hit “Ela pirou na Dodge Ram” (picape americana e que é ícone de status entre os barões da soja), de Luan Pereira, soma mais de cem milhões de visualizações no YouTube em seis meses. A revista destaca que muitos cantores sertanejos se definem como “brutos”, para enfatizar que sua voz e estilo nada têm dos playboys das grandes cidades.

O fenômeno do sertanejo, diz a reportagem, representa um desafio para o governo Lula que recebe bem a expansão da economia trazida pelo agronegócio, mas tem de lidar com o desafio ambiental e os efeitos adversos dessa atividade. É que as áreas produtivas avançam tomando o Cerrado e seus grandes proprietários são em geral simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, de extrema direita.

Segundo a reportagem, aliás, Antoniolli, o fazendeiro de Sinop, estava presente nos atos golpistas de 8 de janeiro, conforme relatado por um site de notícias. Ele afirma, porém, que deixou os protestos após o início do vandalismo.

Mesmo o Congresso, também como reflexo do Censo, abre mais acentos ao cinturão do agro, enquanto os aliados de Lula do Nordeste perdem espaço. O governo tem acenado aos ruralistas. Anunciou R$ 364 bilhões em crédito subsidiado a produtores, o maior plano já anunciado ao setor. Os juros desses empréstimos são mais baixos para produtores que utilizarem energia renovável e pesticidas sem químicos. Também o BNDES volta as atenções ao segmento. As informações são do jornal O Globo.

