Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

Rodrigues (E) ingressou na carreira militar estadual em 1993. Sodré (D) é delegado do RS desde 1998. (Fotos: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

O governador Eduardo Leite anunciou, na tarde dessa quarta-feira (25), o delegado Fernando Antônio Oliveira Sodré como chefe da Polícia Civil, em substituição ao delegado Fábio Motta Lopes, e o coronel Eduardo Estevam Camargo Rodrigues, que será o novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), posto até então ocupado pelo coronel Luiz Carlos Neves Soares Junior.

Leite agradeceu pela dedicação dos profissionais que deixaram os cargos e reforçou a confiança nos nomes anunciados. O governador também destacou a importância do trabalho das forças de segurança. “A primeira razão de existir do Estado é a segurança pública. Temos regras de convivência que precisam ser observadas quando nos organizamos em sociedade e, quando essas regras não são respeitadas, há que se estabelecer consequência”, disse.

O delegado Sodré agradeceu a confiança do governador. “É uma grande honra e uma grande responsabilidade chefiar a Polícia Civil do Estado. A investigação criminal é fundamental para combater as organizações criminosas e para o atendimento à sociedade. Darei tudo de mim para que a segurança pública do Rio Grande do Sul tenha índices de resolução de crimes cada vez melhores”, afirmou.

O coronel Estevam projetou que a sua gestão à frente do CBMRS deve manter o trabalho de qualificação das estruturas operacionais e dos processos de licenciamento. “Nossa corporação vem em uma crescente modernização, para a qual pretendemos dar continuidade, com ênfase na operacionalização e na administração e gestão dos licenciamentos para estimular o ambiente de empreendedorismo no Estado”, disse.

Perfis

Natural de Porto Alegre, Camargo Rodrigues tem 47 anos. Ingressou na carreira militar estadual em 1993 na Brigada Militar, quando o Corpo de Bombeiros Militar ainda era vinculado àquela instituição. Em 1996, concluiu o Curso Superior de Formação de Oficiais pela Academia de Polícia Militar do Rio Grande do Sul, tornando-se tenente. Em 2001, formou-se no Curso de Especialização em Bombeiro Militar.

Hoje coronel, exercia o cargo de diretor de Ensino do CBMRS, função que assumiu no ano passado, após passagem como diretor adjunto do Departamento de Segurança, Prevenção e Proteção Contra Incêndio (DSPCI), função que já havia exercido entre 2015 e 2019. Entre 2019 e 2021, foi comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM), na capital, unidade na qual já havia exercido as funções de chefe da seção de Segurança Contra Incêndio (2012 a 2015), de oficial analista dos Planos de Prevenção Contra Incêndio (2010 a 2011) e de comandante de pelotão de combate à incêndio e guarda-vidas na Operação Verão (2002 a 2008).

Já Sodré de Oliveira, é natural de São Paulo e tem 58 anos. É delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul desde 1998. Com 24 anos de serviços à instituição, já alcançou a 4ª classe, mais alto nível da carreira. Desde 2019, atuava como titular da 13ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, em Santo Ângelo, cargo que já havia ocupado entre 2011 a 2015.

Entre 2016 e 2019, dirigiu o Departamento de Polícia do Interior (DPI), o maior departamento da instituição, responsável por coordenar 29ª Regiões Policiais do Interior, com 470 municípios na sua circunscrição administrativa e operacional.

Sodré foi titular da 21ª Delegacia de Polícia Regional do Interior em Santiago, de julho de 2015 a outubro de 2016. Entre 1998 e 2010, teve passagens na chefia de delegacias de polícia e distritos policiais nos municípios de Cerro Largo, Porto Alegre, Caxias do Sul, São Luiz Gonzaga e Santo Antônio das Missões. Ainda exerceu a função de coordenador de força-tarefa de combate a abigeatos.

