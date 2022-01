Rio Grande do Sul Governo gaúcho assina 11 convênios para obras de pavimentação e infraestrutura em 10 municípios

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Foto: Daer/Divulgação

O governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), firmou nesta segunda-feira (24), no Palácio Piratini, 11 convênios com dez municípios para pavimentação e melhorias na infraestrutura viária. No total, o investimento nas obras será de R$ 110,3 milhões, sendo R$ 93,7 milhões em recursos do Estado e o restante de contrapartida dos municípios.

Os convênios foram assinados pelo governador Eduardo Leite e pelos representantes dos municípios de Aratiba, Barra do Rio Azul, Candiota, Erechim, Hulha Negra, Imbé, Itatiba do Sul, Nova Ramada, Pinhal e Roca Sales.

O governador destacou o impacto dos investimentos na economia das regiões e do Estado, desde o processo de execução das obras até a finalização. “São obras estruturantes, com impacto nestes municípios e nas suas regiões, cujos recursos e o fluxo de caixa estão assegurados no orçamento. Essas obras já vão mostrar os seus efeitos em curto prazo, gerando empregos e girando a nossa economia com a contratação de operários, aluguel de máquinas e compra de insumos. Em longo prazo, esses investimentos em infraestrutura geram redução de custos logísticos e um ambiente com mais competitividade, mudando a vida das comunidades e melhorando a vida das pessoas”, disse.

A partir da assinatura dos convênios, a licitação e a execução das obras serão de responsabilidade dos municípios. Além dos prefeitos e representantes das cidades contempladas com os recursos, também assinaram o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, e o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Detalhamento dos convênios

• Aratiba

Pavimentação da estrada municipal entre Barra do Rio Azul, Aratiba e Erechim até a ERS- 420, no perímetro do município.

Investimento total: R$ 9,4 milhões, sendo R$ 6,59 milhões em recursos do Estado.

• Candiota

Recuperação do pavimento asfáltico da rodovia Miguel Arlindo Câmara

Investimento total: R$ 11,7 milhões, sendo R$ 9,9 milhões em recursos do Estado.

• Nova Ramada

Pavimentação da ERS-593, no trecho do entroncamento com a ERS-155 até o perímetro urbano do município.

Investimento total: R$ 13,9 milhões, sendo R$ 9 milhões em recursos do Estado.

• Imbé

Construção de binário ligando Imbé, na avenida Nilza Godoy, na altura da rua Caxias do Sul, a Tramandaí, na altura da avenida Beira Rio.

Investimento total: R$ 36,6 milhões, sendo R$ 34 milhões em recursos do Estado.

• Erechim

Pavimentação da estrada municipal entre Barra do Rio Azul, Aratiba e Erechim até a ERS- 420, no perímetro do município.

Investimento total: R$ 4 milhões, sendo R$ 3,4 milhões em recursos do Estado.

• Hulha Negra

Pavimentação de trecho do início da BR-293 até o frigorífico Pampeano.

Investimento total: R$ 5 milhões, sendo R$ 4,29 milhões em recursos do Estado.

• Itatiba do Sul

Pavimentação da estrada entre Itatiba do Sul e Barra do Rio Azul

Investimento total: R$ 4,6 milhões, sendo R$ 4,15 milhões em recursos do Estado.

• Barra do Rio Azul

1º Convênio

Ligação asfáltica até Itatiba do Sul (ERS-137)

Investimento total: R$ 8,9 milhões, sendo R$ 8 milhões em recursos do Estado.

2º Convênio

Pavimentação da estrada municipal entre Barra do Rio Azul, Aratiba e Erechim até a ERS-420, no perímetro do município.

Investimento total: R$ 9,2 milhões, sendo R$ 8,3 milhões em recursos do Estado.

• Roca Sales

Ligação asfáltica da rota “Pelos Caminhos do Pão e do Vinho”, etapa 2

Investimento total: R$ 5,5 milhões, sendo R$ 5 milhões em recursos do Estado.

• Pinhal

Pavimentação sobre a base de rua lateral 1, trecho entre a av. Bandeira e o Distrito Industrial II.

Investimento total: R$ 1,2 milhão, sendo R$ 800 mil em recursos do Estado.

