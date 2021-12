Rio Grande do Sul Governo gaúcho assina contrato para a instalação de uma unidade do Tudo Fácil em Rio Grande

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A previsão é de que a nova unidade comece a atender o público no primeiro semestre de 2022 Foto: Arquivo/Detran-RS A previsão é de que a nova unidade comece a atender o público no primeiro semestre de 2022. (Foto: Arquivo/Detran-RS) Foto: Arquivo/Detran-RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo gaúcho assinou na sexta-feira (10) um contrato para a instalação de uma unidade do Tudo Fácil no Partage Shopping Rio Grande, no Litoral Sul do Estado.

A previsão é de que a nova unidade comece a atender o público no primeiro semestre de 2022. Além de Rio Grande, o governo já assinou contratos para a abertura do Tudo Fácil em Lajeado e Passo Fundo.

“O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a ter uma central de serviços. Mas, depois de 23 anos de criação do Tudo Fácil, só tínhamos unidades em Porto Alegre. Nesta gestão, utilizamos a estratégia de buscar parceiros na iniciativa privada para ampliar o atendimento do serviço para o interior. O Tudo Fácil é uma marca forte, com padrões de qualidade e indicadores de atendimento, e somos um Estado premiado na oferta de serviços digitais. Quem sai ganhando com isso é o cidadão”, afirmou o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul