Rio Grande do Sul Consumidor de Novo Hamburgo ganha prêmio de R$ 250 mil do programa Nota Fiscal Gaúcha

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2021

O segundo prêmio, de R$ 50 mil, ficou com um morador de Erechim Foto: Divulgação/Sefaz O segundo prêmio, de R$ 50 mil, ficou com um morador de Erechim. (Foto: Divulgação/Sefaz) Foto: Divulgação/Sefaz

O sorteio de dezembro do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha) foi realizado na sexta-feira (10) com um prêmio especial de R$ 250 mil, além das demais premiações mensais. O ganhador do maior valor foi um consumidor de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

O segundo prêmio, de R$ 50 mil, ficou com um morador de Erechim, no Norte do Estado. O sorteio especial de Natal ocorreu durante a “Live NFG: ainda mais benefícios para toda a sociedade”, promovida pela Receita Estadual.

Ainda foram sorteados outros três prêmios no valor de R$ 5 mil, 200 de R$ 1 mil e 500 de R$ 500. A premiação total do sorteio mensal nº 111, com cerca de 19,7 milhões de bilhetes na disputa, chegou a R$ 765 mil.

Os sorteados são informados por e-mail, SMS, telefonema ou pelo cadastro no site NFG. Os contemplados têm até 90 dias para o resgate dos valores.

Para participar dos sorteios, o consumidor precisa ser inscrito no NFG e solicitar CPF na nota fiscal na hora das compras. Com isso, a participação nos sorteios mensais é automática.

