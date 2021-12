Rio Grande do Sul Governo gaúcho assina memorando de entendimento para produção de hidrogênio verde

14 de dezembro de 2021

O governo do Estado e a empresa White Martins assinaram, nesta terça-feira (14), no Palácio Piratini, um memorando de entendimento para implementação do programa Hidrogênio Verde – Construir e desenvolver energias renováveis no RS.

Segundo o Executivo, o RS tem feito estudos para fazer uma transição para descarbonização por meio do uso do hidrogênio verde, criando um novo ramo na matriz econômica de alta tecnologia e valor agregado. O Estado já opera com 80% da energia de matriz renovável, sendo cerca de 20% de energia eólica, cujo potencial de expansão ainda é grande.

O objetivo do governo é neutralizar as emissões de carbono no Estado em 50% até 2030, meta assumida também pelo Brasil no Acordo de Paris. Em novembro deste ano, o governador Eduardo Leite esteve na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, na Escócia, para reafirmar o compromisso do Estado.

“Estamos alinhados com os valores que movem cada vez mais a sociedade moderna, e entendemos que temos com o hidrogênio verde, além da responsabilidade ambiental, uma grande oportunidade do ponto de vista do desenvolvimento econômico”, afirmou o governador.

A White Martins é uma empresa multinacional que atua no mercado de fabricação de gases industriais e medicinais. Segundo o Executivo, o interesse no RS se dá pela grande oferta de recursos naturais, que possibilitam a geração de energia “carbon free”.

O objetivo do memorando é possibilitar que o Estado e a White Martins identifiquem as possíveis ações de cada um para mapear as oportunidades e as ações necessárias, de acordo com normas legais que as regem, a fim de oportunizar a construção e a operação de uma planta industrial de hidrogênio verde e amônia verde (com energias renováveis) no RS.

