Porto Alegre Unidade móvel oferece testes de HIV, sífilis e hepatites em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Nesta quarta-feira, a unidade móvel estaciona no canteiro de obras da Vivaz Ecoville. Foto: PMPA Nesta quarta-feira, a unidade móvel estaciona no canteiro de obras da Vivaz Ecoville. (Foto: PMPA) Foto: PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A unidade móvel do projeto Fique Sabendo estará em diferentes locais de Porto Alegre no mês de dezembro com orientações de prevenção e testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C.

Com segurança e privacidade, o resultado dos testes sai em 15 minutos, em dois consultórios de atendimento. O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Nesta quarta-feira (15), a unidade móvel estaciona no canteiro de obras da Vivaz Ecoville, na rua Waldemar Pinheiro Catergi, 155, das 8h30 às 12h30. Não há restrição ou orientação especial para realizar os exames. A estrutura tem espaço para testagem rápida e acolhimento e é adaptada a pessoas com necessidades especiais.

A ideia do projeto Fique Sabendo é ampliar a prevenção e diagnosticar precocemente as infecções sexualmente transmissíveis, além de aumentar o encaminhamento para tratamento, que deve começar o quanto antes.

Em caso de chuva, a programação pode ser alterada.

Programação

15/12 – Canteiro de obras – Vivaz Ecoville: rua Waldemar Pinheiro Catergi, 155, das 8h30 às 12h30

18/12 – Rua da Paz: rua Domênico Feoli, 270 – Mário Quintana, das 13h30 às 17h30

19/12 – Piquete Lanceiros, Zona Norte, das 14h às 16h

19/12 – Aniversário do bairro Mário Quintana – 1º Seminário LGBTI, das 9h30 às 11h

22/12 – Restaurante Prato Alegre: rua Garibaldi, 461 – Floresta, das 10h às 14h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre