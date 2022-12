Rio Grande do Sul Governo gaúcho assina ordem de início para projeto de readequação de trevos da ERS-324 em Passo Fundo

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

No encontro, o governador Ranolfo destacou o momento do Estado que permite investimento em infraestrutura e logística Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini No encontro, Ranolfo destacou o momento do Estado que permite investimento em infraestrutura e logística - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Com o objetivo de aumentar a capacidade e reduzir os gargalos da ERS-324 na região de Passo Fundo, no Norte do Estado, o governo gaúcho assinou a ordem de início para o projeto de readequação de trevos da rodovia. As intersecções ficam localizadas entre os quilômetros 178 e 182 da estrada, no acesso aos bairros Xangri‑lá (av. Brasil), Boqueirão (Trevo da Caravela) e Santa Marta (rua João Catapan).

O projeto final de engenharia, que deverá ser elaborado em até 12 meses pela empresa Ecoplan Engenharia, tem custo de R$ 1.289.177,64. Após a conclusão do novo desenho da estrada, ocorrerá a licitação para a realização das obras ao longo do trecho de 5,1 quilômetros de extensão da ERS-324.

A assinatura da ordem de início do projeto foi firmada pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, pelo secretário de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza, pelo diretor-adjunto do Daer, Sívori Sarti da Silva, e pelo vice-prefeito de Passo Fundo, João Pedro Nunes, nesta quinta-feira (01), no Palácio Piratini.

“Fizemos reformas estruturantes e diversas ações para chegar no momento em que estamos, com as contas em dia e podendo investir para melhorar a vida das pessoas. É o caso desse projeto da ERS-324. É um primeiro passo para que as obras tão esperadas pela comunidade de Passo Fundo sejam realizadas”, disse Ranolfo.

Conforme o vice-prefeito de Passo Fundo, a reivindicação de melhoria nos trevos vem de longa data e vai desafogar o tráfego na rodovia. “Somos um polo regional, e esses recursos para investir na logística da nossa região vêm em boa hora. Seguiremos dialogando com o governo e acompanhando o projeto para que as obras aconteçam”, afirmou Nunes.

Outro tema do encontro foi a ampliação do aeroporto Lauro Kortz, de Passo Fundo, que está em fase de conclusão. A previsão de entrega é ainda este mês.

