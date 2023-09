Rio Grande do Sul Governo gaúcho atualiza ações de reconstrução de municípios do Vale do Taquari

14 de setembro de 2023

Leite e Gabriel conduziram a reunião do secretariado realizada no Vale do Taquari. Foto: Maurício Tonetto/Secom

Em reunião realizada nesta quinta-feira (14), na prefeitura de Encantado, o governador Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel Souza e o secretariado atualizaram informações e alinharam ações de reconstrução dos municípios do Vale do Taquari atingidos pelas inundações da semana passada. Durante o encontro, Gabriel, que lidera o Centro de Coordenação do Governo na região, apresentou um diagnóstico dos principais pontos a serem atendidos neste momento. O foco está direcionado para a situação de pessoas desabrigadas, ações de habitação e retomada das aulas, entre outras iniciativas que ocorrem de maneira integrada nos municípios.

As chuvas afetaram milhares de moradias, conforme levantamento preliminar de órgãos do governo. Um censo mais preciso está em curso, mensurando a destruição em três níveis: danos, estrutura comprometida e destruição total. A partir disso, serão estruturadas políticas para atender a população dessas casas. São examinadas possibilidades para construção de habitações temporárias, inclusive por meio de parcerias com a iniciativa privada.

“Nós não podemos permitir que essas pessoas sejam vítimas duas vezes, vítimas da enchente e da desassistência do poder público. Precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance e evitar a burocracia desnecessária para que possamos atender quem teve prejuízos”, afirmou Leite durante a reunião.

Para resolver a questão da retomada das aulas, prejudicada pelas condições atuais das escolas após a enchente, o governo tem feito reuniões diárias para monitorar o estado das construções e as necessidades mais imediatas. A estimativa é de que mais de 4 mil alunos estão sem aula no momento. Para acelerar a normalização do ano letivo, o governo articula com universidades a cedência de espaços físicos, além de buscar parcerias com a iniciativa privada e o terceiro setor.

Pela manhã, o vice-governador visitou a Escola Estadual de Educação Básica Padre Fernando, em Roca Sales, que registrou os maiores danos na estrutura entre as instituições de ensino da região. “Estamos trabalhando de forma conjunta com a prefeitura de Roca Sales a fim de oferecer uma estrutura adequada para a comunidade escolar e acolhimento aos professores, funcionários e alunos”, destacou Gabriel. “O ambiente escolar é fundamental para que possamos restabelecer a normalidade nos municípios e também um espaço seguro para nossas crianças e adolescentes.”

No que diz respeito aos desabrigados, o governo determinou a realização de uma contagem diária das pessoas nessa condição. Isso será feito pela Secretaria de Assistência Social nos dez municípios em situação mais crítica, já que foram constatadas inconsistências em números apresentados por algumas prefeituras. O governo entende que as discrepâncias ocorrem por conta da fragilidade dos municípios, que foram fortemente impactados em sua estrutura de gestão com as inundações.

Além dessas ações, o governo está mobilizado, com uma ampla estrutura, para buscar os desaparecidos e agilizar a limpeza e desobstrução das ruas dos municípios afetados.

