Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

O evento vai reunir participantes de todo o Brasil em busca de palestras, painéis e expositores. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Considerado um dos mais importantes eventos do setor de telecomunicações no Brasil, o Encontro de Gestores de Telecom chega à 10ª edição e volta a Londrina, cidade natal da organizadora do evento, a Solintel. O encontro será realizado nesta quinta (14) e sexta-feira (15) no Buffet Planalto e vai reunir participantes de todo o Brasil em busca de palestras, painéis, expositores e discussões sobre o que há de mais moderno e novo no mercado e cenário das telecomunicações.

Desta vez, no entanto, uma novidade abre o evento: a assinatura de um termo de cooperação entre a Solintel e a WDC para ajudar provedores de internet a elaborarem projetos que possam acessar os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), que tem R$ 1,17 bilhão e foi liberado recentemente pelo Ministério das Comunicações (MCom).

“Mais do que o conhecimento, o networking e as possibilidades de negócios que o EG sempre traz, agora teremos ainda a oportunidade de poder acessar recursos do Fust. Assim, sempre trazemos para o setor novidades que possam democratizar e universalizar ainda mais o acesso à internet no Brasil”, ressalta Asshaias Felippe, presidente da Solintel.

O EG terá palestras, ‘trends’, mesas redondas e painéis, cada qual como uma grande oportunidade para cada gestor se atualizar com as principais tendências do segmento, com estratégias de crescimento, ‘growth’, liderança, programa de aceleração em vendas e tudo o que for possível aplicar no dia a dia dos negócios de telecom. Para isso, um time de convidados estará no evento para dividir e compartilhar conhecimento. Entre eles, nomes como Artur Coimbra, da Anatel, além de Camila Renaux, João Kepler, Thiago Concer, Sergio Kendy, Fábio Oliveira, Nando Garcia, Edmour Saiani e Filipe Bento.

Fust

O Fust pode ser acessado via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou instituições financeiras credenciadas. O recurso poderá ser investido em propostas de expansão de redes de internet fixa e móvel que contemplem escolas públicas, pequenas propriedades da agricultura familiar e regiões periféricas urbanas, dependendo dos projetos apresentados. Esta é a primeira vez que o Fundo será efetivamente utilizado em sua finalidade, após 23 anos desde a sua criação.

O acordo prevê que a empresa londrinense ajude os provedores que são seus clientes a elaborarem projetos para poderem acessar os recursos. “A Solintel sempre cooperou com a agência reguladora, que é a Anatel [Agência Nacional de Telecomunicações], vinculada ao ministério. Então, através dessa parceria, os provedores clientes da Solintel poderão ter acesso aos recursos através dos projetos apresentados”, comenta Asshaias.

Expositores

Entre os expositores do evento estão Furukawa, Elitesoft, Nest Cable, Campsoft, TIP, RR64, Celeti, Marques Filhos, Solintel, Bossa Invest, Salesclub, Yazo, G&V, Ired, Action, Chine Mobile, EAI, NIC.br, Core, Nextest, Liveplanet, Mediquo, Padtec, PagueBemBrasil e Watch.

