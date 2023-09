Acontece Oportunidade de negócio e empreendedorismo é tema de evento na Fiergs

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Sétima edição do Fórum de Geração Distribuída de Energia com Fontes Renováveis acontece dia 22 de setembro. Foto: Ari Versiani/PAC Foto: Ari Versiani/PAC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As seis edições anteriores do Fórum de Geração Distribuída de Energia com Fontes Renováveis do RS (Fórum GD) consolidaram o estado e toda a região Sul do país com potencial para expandir e empreender nesse tipo de produção.

O evento, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) – por meio do seu Conselho de Infraestrutura (Coinfra) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) – e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS), tem como tema nesta sétima edição “Oportunidades de negócio e Empreendedorismo no mercado de energia”. O Fórum GD, que ocorre dia 22 de setembro, também conta com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS).

Nos painéis do VII Fórum GD, os debates serão sobre autogeração e oportunidades de negócio, tecnologias, hidrogênio verde, a modernização do setor elétrico e empreendedorismo. Além dos painéis, o evento terá novamente uma área com 19 expositores, a fim de gerar oportunidade para fortalecer a marca no relacionamento com seu público-alvo e alavancar negócios.

O hidrogênio verde, tema do primeiro debate, é a novidade deste Fórum GD. Apesar de já ter sido abordado em edições anteriores, é a primeira vez que ganha um painel principal – antevendo o movimento desse setor no país. Isso porque ele é considerado fundamental para o processo de descarbonização no setor industrial, trocando o hidrogênio produzido a partir de fontes fósseis pelo hidrogênio verde, que não emite carbono. Ele é produzido a partir da eletricidade gerada por fontes de energia limpas e renováveis.

O evento anual da Fiergs é uma plataforma de aprofundamento de temas relevantes à Geração Distribuída, uma realidade no presente e futuro da matriz energética nacional, sempre com participantes da indústria consumidora de energia, integradores, fornecedores de equipamentos, academia e o setor de serviços – visões de especialistas em quesitos regulatórios, técnicos e comerciais da Geração Distribuída.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/oportunidade-de-negocio-e-empreendedorismo-e-tema-de-evento-na-fiergs/

Oportunidade de negócio e empreendedorismo é tema de evento na Fiergs

2023-09-14