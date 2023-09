Acontece Ulbra envia remessa de doações ao Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

Foram encaminhados 7.500 kits de material escolar, higiene e limpeza adquiridos pela mantenedora da instituição. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Rede Ulbra de Educação está unida à comunidade gaúcha na solidariedade e ajuda às vítimas das enchentes no Vale do Taquari. Na terça-feira (12), foi entregue no ponto central de arrecadação na região a primeira remessa de doações com 4.500 kits de material escolar e produtos de higiene e limpeza, comprados pela Aelbra, mantenedora da Ulbra. Também, em parceria com o curso de Odontologia da Ulbra Canoas, foram encaminhados três mil kits com escova e pasta de dente, totalizando 7.500 kits. A Ulbra segue com sua campanha de arrecadação, recebendo donativos em todas as suas unidades presenciais no Rio Grande do Sul.

Conforme o capelão geral da Aelbra, pastor Maximiliano Wolfgramm Silva, a campanha da instituição busca atender as necessidades mais urgentes neste momento, conforme orientações da Defesa Civil. “Esse foi o primeiro foco, para atender uma necessidade mais específica. Nossas unidades estão recolhendo outras doações diversas, que incluem roupas e alimentos”, conta o pastor Max. Segundo ele, uma nova remessa será encaminhada ao Vale do Taquari até o final de semana com as doações recebidas das comunidades.

A Ulbra tem, entre seus princípios, a perspectiva da responsabilidade social e do bem-comum, compromisso de cada pessoa com o exercício responsável e eficaz de suas funções. “É uma comunidade de aprendizagem e isso significa que nós entendemos que somos uma instituição inserida no meio do povo e procuramos, a partir daquilo que nós temos, contribuir com sua caminhada e também com os seus desafios”, conclui o pastor.

Lista de materiais enviados ao Vale do Taquari

Higiene e limpeza: 250 águas sanitárias de 5l; 250 desinfetantes 5l; 250 vassouras; 250 rodos plásticos; 250 panos de chão; 250 caixas de sabão em pó 1kg; 170 baldes plásticos 8l; 7 baldes plásticos 7l; 2.250 kits com escova e pasta de dente, além de outras 750 escovas de dente.

Material escolar: 250 canetas; 250 borrachas; 250 apontadores de lápis; 250 lápis; 250 cadernos universitários capa flexível; 250 caixas de lápis de cor longa com 12 unidades.

Onde doar

Ulbra Canoas – Avenida Farroupilha, 8001 Bairro São José CEP 92425-900 Canoas/RS Telefone: + 55 51 3477.4000.

Ulbra Cachoeira do Sul – Rua Martinho Lutero, 301 Bairro Universitário CEP 96.501-595 Cachoeira do Sul/RS Telefone: (51) 3722-0400.

Ulbra Carazinho – BR 285 – KM 335 CEP 99.500-000 Carazinho/RS Telefone: (54) 3329.1111 Fax: (54) 3329.1130.

Ulbra Gravataí – Avenida Itacolomi, nº 3.600 Bairro São Vicente CEP 94.155-052 Gravataí/RS Telefone: (51) 3431-7677.

Ulbra Guaíba – Rua da Balança, 482 – Bairro Altos da Alegria – CEP 92 725-100 Telefone: (51) 3491.2706 – (51) 3480.1618.

Ulbra Santa Maria – BR 287, Km 252 Trevo Maneco Pedroso – Bairro Boca do Monte CEP 97170-000. Endereço da Caixa Postal 21834 CEP 97020-970 Santa Maria/RS Telefone: (55) 3214-2333 / (55) 3214-2187 / (55) 3214-1044.

Ulbra São Jerônimo – Rua Antônio de Carvalho, nº 1.475 Esquina com RS 401, Bairro Fátima CEP 96.700-000 São Jerônimo/RS Telefone: (51) 3651.1121.

Ulbra Torres – Rua Universitária, 1900 – Parque do Balonismo CEP 95.560-000.

