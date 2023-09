Acontece Melhores e Maiores da EXAME confere à Calçados Beira Rio S.A. prêmio empresa histórica no segmento Moda e Vestuário

Roberto Argenta, presidente da Calçados Beira Rio recebeu premiação da Revista Exame.

Uma das mais tradicionais e criteriosas premiações do País, a Melhores e Maiores da EXAME, na edição comemorativa dos 50 anos conferiu à empresa gaúcha Calçados Beira Rio, a láurea de empresa histórica no segmento Moda e Vestuário, que recentemente expandiu suas fronteiras para novos territórios como Senegal, Suíça, Hungria, Itália, Dinamarca, Áustria e Curaçao, juntando-se aos seus 26 mil clientes lojistas, distribuídos em mais de 100 países.

O evento aconteceu ontem (13) no Hotel Unique, em São Paulo. Foi mais um titulo em cinco décadas de premiação, período em que a Calçados Beira Rio S.A. conquistou a marca recorde, sendo 8 vezes consagrada como a melhor empresa de seu segmento, na categoria Moda e Vestuário (1998, 1999, 2000, 2009, 2017, 2018, 2019 e 2020), lembra o comandante do grupo, Roberto Argenta. Com essa conquista, “alcançamos o panteão das maiores vencedoras do setor. Esse é reconhecimento do talento e do amplo trabalho realizado pela companhia gaúcha, uma das maiores calçadistas do mundo, que produz 500 mil pares/dia, com estimativa de aumentar 15% de sua produção até outubro. Para esse ano, seu faturamento previsto é de R$ 6 bilhões.”

A empresa detém números que orgulham o empreendedorismo gaúcho e brasileiro: Com oito marcas (Beira Rio, Moleca, Vizzano, Modare Ultraconforto, Molekinha, Molekinho, Actvitta e BR Sport) em seu portfólio, a Calçados Beira Rio S.A. atende aos públicos feminino, masculino e infanto-juvenil. Produzidos no Brasil, em 11 unidades fabris distribuídas no Rio Grande do Sul, os produtos – resultado de mais de 11 mil opções de cores e de materiais – são norteados pelos princípios de rastreabilidade, transparência e sustentabilidade, sendo endossados pela certificação internacional Origem Sustentável.

Argenta lembra que “as práticas ESG são um dos pontos essenciais na dinâmica da calçadista e giram em torno de iniciativas como a ressignificação de resíduos industriais, que são transformados em materiais de marketing e de visual merchandising, promovendo a ambiência sustentável das marcas em milhares de estabelecimentos ao redor do mundo. E definem o CX (Customer Experience) da empresa, ou seja, tornando a experiência do cliente e do consumidor mais completa e abrangente, gerando encantamento em toda a jornada de compra e de consumo.”

Reciclagem levada a sério

No ecossistema da Calçados Beira Rio S.A., estão inclusos no processo produtivo o uso de tecidos reciclados e de solados desenvolvidos com recursos naturais, como a fibra de cana-de-açúcar e a casca de arroz, assim como a utilização de energia verde (98%). As iniciativas sustentáveis são chanceladas pelo relatório de sustentabilidade divulgado em 2023 (que compreende o biênio 2021/22) pela fabricante, tendo como base 7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pelas Nações Unidas.

É esse contexto que corrobora para o crescimento da companhia, lembra Argenta, que recentemente expandiu suas fronteiras para novos territórios como Senegal, Suíça, Hungria, Itália, Dinamarca, Áustria e Curaçao, juntando-se aos seus 26 mil clientes lojistas, distribuídos em mais de 100 países. Em seu core business, a empresa também vem apostando na diversificação de seu mix, adicionando itens como óculos, vestuário, bolsas e meias, ampliando assim, as soluções comerciais que entrega.

O trabalho da calçadista ainda é pautado pelo localtivismo, por meio do serviço especializado e da presença em feiras nacionais e internacionais do setor, eventos de moda, showrooms físicos e itinerantes, além de roadshows, sempre com foco no varejo humanológico.

“Damos ênfase para essa dinâmica estrutura de atendimento ao cliente, em que especialistas de mercado formados pela empresa levam produtos com assertividade, moda e estilo, sempre em sinergia com as culturas locais”, afirma Maribel Silva, diretora comercial e de marketing da Calçados Beira Rio.

Todas essas conquistas também têm o respaldo de programas como o Conquistando a Perfeição, desenvolvido pelo presidente Roberto Argenta, de aprimoramento contínuo, e que promove revisão contínua de processos, para garantir qualidade e assertividade. Com viés humanista, o método torna todos os colaboradores alunos e professores ao mesmo tempo. “A grandeza da empresa está diretamente ligada ao protagonismo dos profissionais formados por ela”, comenta Argenta.

